Что обсуждали банкиры на конгрессе с Набиуллиной?

С 2 по 4 июля Санкт-Петербург становится центром финансовых дискуссий, принимая Финансовый конгресс Банка России. Первый день форума, посвященный развитию российской экономики, открылся пленарной сессией с участием Эльвиры Набиуллиной. Председатель ЦБ обсудила вопросы замедления инфляции и укрепления рубля. К обсуждению присоединились ведущие фигуры финансового сектора: председатель правления Сбербанка Герман Греф, глава банка ВТБ Андрей Костин и глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

13 главных тезисов с Финансового конгресса ЦБ

1. Эльвира Набиуллина отметила, что инфляция в России замедляется быстрее, чем ожидал Центробанк.

2. Сложность заключается в нахождении баланса между снижением инфляции и предотвращением переохлаждения экономики.

3. Индикаторы потребительской активности свидетельствуют об охлаждении спроса.

4. Если экономика замедлится быстрее, это даст ЦБ возможность для более быстрого снижения ставки.

5. Укрепление рубля ускоряет снижение ставки.

6. Замедление экономики неизбежно после бурного роста предыдущих лет.

7. Герман Греф подчеркнул наличие признаков резкого торможения российской экономики.

8. Есть риски переохлаждения экономики, важно не удерживать высокие ставки слишком долго.

9. Снижение ставки на 100-200 базисных пунктов будет недостаточным для ощутимого эффекта.

10. Герман Греф считает, что цифровой рубль не имеет смысла, так как безналичный расчет уже выполняет его функции.

11. Андрей Костин отметил, что снижение ставки ЦБ может привести к сокращению кредитных портфелей банков.

12. Большие военные расходы способствуют инфляции в России.

13. Санкции также являются причиной инфляции.