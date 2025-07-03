Дальневосточный банк поддержал финансирование терминала аэропорта Иркутска

Дальневосточный банк предоставил финансирование компании, задействованной в строительстве нового терминала аэропорта Иркутска, который торжественно открылся в июне. Кредитными средствами банка воспользовалась одна из подрядных организаций, выполнившая работы по оснащению нового здания системами вентиляции и отопления.

Открытие нового терминала аэропорта – знаковое событие для Иркутской области. Современное здание, предназначенное для обслуживания прибывающих и трансферных пассажиров на внутренних линиях, позволит разгрузить действующий аэропорт, повысив эффективность работы иркутской воздушной гавани.

Терминал будет функционировать до момента ввода в эксплуатацию нового иркутского аэропорта, который планируется построить в Ангарском городском округе.

«Дальневосточный банк предоставляет бизнесу современные финансовые услуги, включающие в себя кредитование, в том числе льготное, расчетно-кассовое обслуживание на выгодных условиях и многие другие инструменты, которые помогают работать эффективно. Сегодня мы рады быть причастными к реализации столь значимого для всей Иркутской области проекта. Уверен, что работа нового терминала аэропорта поможет укреплению экономического потенциала региона», – отметил директор дополнительного офиса АО «Дальневосточный банк» в г. Иркутске Сергей Жарый.