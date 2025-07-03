Медработниц, пострадавших от рук пациента в Иркутске, прооперировали

Сегодня мужчина, вооруженный ножом и газовым баллончиком, напал на медицинский персонал в больнице №8 в Иркутске. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Обеих женщин прооперировали. Сейчас их жизни вне опасности, но они остаются в стабильно тяжелом состоянии в реанимации.

«Не берусь комментировать действия злоумышленника, причины произошедшего устанавливают следователи. Однако считаю, что никто не в праве покушаться на жизнь человека, какие бы жизненные обстоятельства к этому не привели», – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Как сообщил министр здравоохранения Андрей Арсеньевич Модестов, взрослая поликлиника городской больницы №8 функционирует в обычном режиме.