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Медработниц, пострадавших от рук пациента в Иркутске, прооперировали

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Сегодня мужчина, вооруженный ножом и газовым баллончиком, напал на медицинский персонал в больнице №8 в Иркутске. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Обеих женщин прооперировали. Сейчас их жизни вне опасности, но они остаются в стабильно тяжелом состоянии в реанимации.

«Не берусь комментировать действия злоумышленника, причины произошедшего устанавливают следователи. Однако считаю, что никто не в праве покушаться на жизнь человека, какие бы жизненные обстоятельства к этому не привели», – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Как сообщил министр здравоохранения Андрей Арсеньевич Модестов, взрослая поликлиника городской больницы №8 функционирует в обычном режиме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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