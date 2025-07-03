Цены на «вторичку» в Иркутске в I полугодии выросли на 3,9%

За первое полугодие 2025 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья увеличилась в 62 российских городах, при этом наибольший рост зафиксирован в Курске, Ижевске и Перми.

В среднем по стране «квадрат» подорожал на 2,4%, а стоимость типовой квартиры выросла на 2%. Краснодар стал антилидером по падению цен – минус 4% за полгода, тогда как в Курске собственники смогли продавать жилье на пятую часть дороже.

Среди крупнейших городов Москва показала рост на 1,9%, Санкт-Петербург – на 2,3%, в то время как в Ленинградской области цены остались практически без изменений.

Рынок недвижимости в сибирских городах показывает разнонаправленную динамику. Иркутск лидирует по темпам роста: за полугодие цены выросли на 3,3% за кв.м и на 3,9% за квартиру, хотя во II квартале рост замедлился. В Улан-Удэ зафиксировано небольшое квартальное снижение (-0,4% за кв.м), но полугодовые показатели остаются в плюсе. Новосибирск выделяется отрицательной динамикой – средняя цена квартиры упала на 2,1% во II квартале и на 0,5% за полугодие. Красноярск демонстрирует стабильность с минимальным ростом (1,3% за кв.м за полгода). Все анализируемые города остаются ниже общероссийских средних показателей.

«В прошлом году динамика в первом полугодии была выше: наши замеры показывали 4,9% по цене квадратного метра и 5,1% по цене лота. С тех пор активности на рынке поубавилось: ипотека подорожала еще больше, многие собственники квартир сняли свои объекты с продажи, чтобы сдавать их в аренду. В результате чего предложение на вторичном рынке «усохло» на 23%», – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».

Ранее доля срочных продаж квартир в России достигла 30%. В Московском регионе такие сделки составляют 12% рынка, при этом собственники готовы предоставлять дисконт до 15% для быстрой реализации жилья. Средний дисконт при сделках достиг рекордных 6,3%, а в некоторых регионах доля срочных продаж превышает 50%. Основными причинами стали финансовые трудности собственников и желание улучшить жилищные условия по льготным программам.