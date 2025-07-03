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HR-день «Человек. ИИ» прошел в Иркутске

HR-день «Человек. ИИ», посвящённый применению технологий искусственного интеллекта в управлении человеческими ресурсами, прошел в центральном офисе Байкальского банка.

На мероприятие собрались более 100 участников: владельцы бизнеса, HR-руководители компаний, представители ведущих вузов Иркутской области и популярного сервиса поиска работы «Работа.ру».

На встрече обсудили влияние нейротехнологий на развитие компаний и их сотрудников. Участникам представили способы подбора персонала, охраны здоровья сотрудников и улучшения производственных процессов с помощью искусственного интеллекта (AI).
Эксперты Сбера провели для участников интерактивный практикум по использованию нейросетей GigaChat и Kandinsky для решения реальных рабочих кейсов: публикации вакансий, создания Welcome-тренинга, гайда для интервью и для развития компетенций и еще для ряда интересных HR-задач. 

«В Сбере более половины HR-процессов переданы искусственному интеллекту, что освободило наших специалистов от рутинных операций и повысило общую производительность труда. Благодаря автоматизации такие важные процессы, как обработка документов, подбор образовательных курсов и мониторинг уровня вовлеченности стали гораздо эффективнее. Искусственный интеллект помогает своевременно выявлять риски выгораний среди сотрудников и поддерживать оптимальный уровень мотивации», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Так, уже сейчас всем сотрудникам банка доступны AI-консультанты по карьерному треку и развитию мягких навыков, а встроенная в HR-платформу «Пульс» нейросетевая модель GigaChat моментально выдаст рекомендации по любому кадровому вопросу.

«Наше участие HR-дне, который проводит Сбер, убедило меня в необходимости активнее интегрировать технологии искусственного интеллекта в процессы кадрового менеджмента. Особенно интересны кейсы по внедрению AI-консультантов в профсоюзы. Учитывая нашу активную работу со студентами-профактивистами, университет планирует оперативно применить эти идеи на практике. Кроме того, мы крайне заинтересованы в накоплении лучшего опыта использования AI для поиска и привлечения талантливых учёных, преподавателей и сотрудников», – Михаил Корняков, ректор ИРНИТУ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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