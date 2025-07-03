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Внешнеторговый оборот Иркутской области вырос на 11%

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о росте внешнеторгового оборота региона на 11% несмотря на санкционное давление. Объем экспорта увеличился на 8%, а продукция области поставляется в 73 страны мира.

<p><em>Фото с сайта правительства Иркутской области</em></p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

Традиционно, основным стратегическим партнером Иркутской области является Китай, на долю этой страны приходится 79% внешнеторгового оборота региона. Динамично развиваются отношения с Монголией, эта страна занимает 10-е место среди внешнеэкономических партнеров региона. На пространстве СНГ приоритетными партнерами являются республики Узбекистан и Беларусь.

«Для нас очень важно продолжать выстраивать международное сотрудничество, особенно – торгово-экономическое. Сейчас мы имеем такие взаимоотношения с 90 зарубежными странами и за 2024 год внешнеторговый оборот Иркутской области, несмотря на санкционное давление, увеличился на 11% по сравнению с 2023 годом», – отметил губернатор.

Напомним, что в 2024 году по объему внешнеторгового оборота Приангарье заняло 10-е место среди регионов России. Доля несырьевого неэнергетического экспорта Иркутской области составляет практически 60% в общих экспортных объемах. При этом доля экспорта в структуре внешнеторгового оборота Иркутской области составляет 82%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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