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Банк Уралсиб отменил комиссию за подключение услуги переводов в СБП для бизнеса

Банк Уралсиб отменил комиссию за подключение услуги переводов для юрлиц и индивидуальных предпринимателей в Системе быстрых платежей (СБП). 

Весь функционал по переводам через СБП доступен в режиме одного окна в онлайн-банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн – здесь можно не только подключить услугу без комиссии, но и произвести оплату, сформировать QR-код и платежную ссылку, а также передать их любым удобным способом контрагенту (юрлицу или предпринимателю) для оплаты.

Переводы доступны в рублях с расчетных счетов клиентов круглосуточно. Для совершения перевода плательщик и получатель должны быть подключены к СБП. Для перевода средств получатель предоставляет плательщику платежную ссылку или QR-код. Плательщик считывает QR-код или переходит по платежной ссылке и производит оплату. Перевод на счет получателя зачисляется моментально. 

Подробную информацию о сервисе, а также других продуктах и услугах для представителей бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16 (звонок по России бесплатный).

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxvnApX2

/ Сибирское Информационное Агентство /
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