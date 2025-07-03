Минфин будет продавать валюту и золото: что это значит для рубля

Минфин России объявил, что с 7 июля по 6 августа 2025 года планирует направить на продажу иностранной валюты и золота эквивалент 18,77 млрд руб. в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем таких операций составит 0,82 млрд руб. Это решение стало зеркальной мерой по отношению к действиям в предыдущем месяце: в июне ведомство, напротив, покупало активы на 28,3 млрд руб. Смена направления операций отражает реакцию Минфина на ухудшение текущей бюджетной конъюнктуры — в частности, на снижение нефтегазовых доходов, считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

По оценкам самого министерства, в июле федеральный бюджет недополучит 25,82 млрд руб. нефтегазовых поступлений по сравнению с базовым уровнем. Основная причина — заметное снижение стоимости российской нефти Urals, которая в прошлом месяце опустилась до $59,84 за баррель. Это почти на 14% ниже уровней, зафиксированных месяцем ранее. Одновременно сохраняется низкий объем экспорта углеводородов. В таких условиях продажа золотовалютных активов позволяет Минфину компенсировать краткосрочные потери и снизить нагрузку на дефицит бюджета без необходимости оперативного увеличения внутреннего долга. Объемы продаж остаются умеренными и не должны оказать дестабилизирующего влияния на валютный рынок, однако сам факт перехода от покупок к продажам является важным индикатором фискального давления.

"С учетом масштабов операций и текущей макроэкономической ситуации можно ожидать, что влияние на курс рубля будет сдержанным. Однако в сочетании с другими факторами — такими как вероятное снижение ключевой ставки Банком России в конце июля, слабая динамика экспорта и умеренный спрос на рублевую ликвидность — это может привести к ослаблению национальной валюты. В июле рубль, скорее всего, останется в диапазоне 78–80 за доллар, а при дальнейшем снижении цен на нефть и усилении бюджетных рисков не исключено приближение к верхней границе этого коридора или даже его пробитие и закрепление курса выше 80 руб. за доллар. Минфин, по сути, демонстрирует гибкий и прагматичный подход к управлению валютной ликвидностью, стремясь не допустить чрезмерного давления на рубль и сохранить стабильность бюджета на фоне снижающейся сырьевой ренты", – резюмирует эксперт Freedom Finance.