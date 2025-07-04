Семейная ипотека на вторичку: какие города попали в обновленный список ДОМ.РФ?

ДОМ.РФ обновил перечень городов, в которых семьи с детьми могут приобрести жилье на вторичном рынке по программе «Семейная ипотека» с льготной ставкой не более 6% годовых. С 1 июля 2025 года в список вошли 884 города в 83 регионах России. Включены шесть новых городов, таких как Суздаль, Каменск-Шахтинский и Мичуринск, и исключены 23 города, в том числе Мурманск, Анадырь и Благовещенск.

Из Иркутской области в список попали Бодайбо, Слюдянка, Байкальск, Усть-Кут, Шелехов, Братск, Устье-Сибирское, Усть-Илимск и другие. При этом крупные города, такие как Иркутск и Ангарск, исключены из программы.

Напомним, с 1 апреля 2025 года у семей с ребенком не старше 7 лет появилась возможность взять «Семейную ипотеку» на вторичном рынке. По условиям программы, приобрести готовое жильё на льготных условиях можно в городах России, где нет строящихся многоквартирных домов или их количество не превышает двух. В свою очередь дом, в котором приобретается квартира, не должен быть старше 20 лет на момент заключения кредитного договора. Москва и Санкт-Петербург, а также города Московской и Ленинградской областей не входят в условия программы.

Актуальный список городов для покупки жилья на вторичном рынке по программе «Семейная ипотека» доступен на сайте ДОМ.РФ.