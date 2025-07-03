Глава минздрава рассказал о состоянии врачей, на которых напал пациент в Иркутске

Сегодня сотрудники больницы №8 в Иркутске пострадали после нападения на них пациента. Двум женщинам потребовалась госпитализация.

«Их доставили в клиническую больницу "РЖД-медицина" и прооперировали, сейчас жизням женщин ничего не угрожает, но они находятся в стабильно тяжелом состоянии в реанимации», – прокомментировал министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.

Напомним, ранения получили заместитель главного врача и секретарь учреждения. Пациент напал на них с ножом и газовым баллончиком. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.