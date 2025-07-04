Художники создали десять новых муралов на зданиях в Иркутске: где они находятся

Всероссийский фестиваль уличного искусства «Голос улиц» состоялся в Иркутске. В его рамках художники из разных регионов страны создали 10 новых муралов на городских зданиях.
Большинство работ уже завершены, их можно увидеть по следующим адресам:
- Многоквартирный дом – Володарского, 23;
- Многоквартирный дом – Университетский, 29;
- Многоквартирный дом – Ямская, 40;
- Многоквартирный дом – Ярославского, 368;
- Многоквартирный дом – Лермонтова, 297в;
- Водонасосная станция – Университетский, 53а;
- Трансформаторная подстанция – Байкальская, 25;
- Трансформаторная подстанция – Фридриха Энгельса, 10.
Работы на нескольких объектах еще идут – на Байкальской, 271 и в Университетском микрорайоне, 55.
Художники создали реалистичные и абстрактные картины, стараясь подчеркнуть особый и самобытный колорит Сибири. Объекты подбирали под запросы авторов. Эскизы предварительно согласовывали.