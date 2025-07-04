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Художники создали десять новых муралов на зданиях в Иркутске: где они находятся

Всероссийский фестиваль уличного искусства «Голос улиц» состоялся в Иркутске. В его рамках художники из разных регионов страны создали 10 новых муралов на городских зданиях.

<p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

Большинство работ уже завершены, их можно увидеть по следующим адресам:

  • Многоквартирный дом – Володарского, 23;
  • Многоквартирный дом – Университетский, 29;
  • Многоквартирный дом – Ямская, 40;
  • Многоквартирный дом – Ярославского, 368;
  • Многоквартирный дом – Лермонтова, 297в;
  • Водонасосная станция – Университетский, 53а;
  • Трансформаторная подстанция – Байкальская, 25;
  • Трансформаторная подстанция – Фридриха Энгельса, 10.

Работы на нескольких объектах еще идут – на Байкальской, 271 и в Университетском микрорайоне, 55.

Художники создали реалистичные и абстрактные картины, стараясь подчеркнуть особый и самобытный колорит Сибири. Объекты подбирали под запросы авторов. Эскизы предварительно согласовывали.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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