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Средняя площадь квартир в Иркутске за пять лет увеличилась на 2,1%

Согласно данным «Циан Аналитики», за последние пять лет средняя площадь квартир на вторичном рынке Иркутска увеличилась на 2,1% – с 54,3 до 55,4 м2. Столица Приангарья попала в пятерку городов России с самой большой средней площадью объектов.

Наиболее заметное уменьшение зафиксировано в Сочи (-7,3%), Краснодаре (-7,1%) и Ульяновске (-6,4%). Даже Москва, несмотря на высокие цены, столкнулась со снижением средней площади квартир на 13,9%.

Среди городов с положительной динамикой, помимо Иркутска, выделяются Красноярск (+4,9%) и Ставрополь (+3,4%). Однако в Новосибирске, соседнем регионе, площадь жилья уменьшилась на 2,5%.

«На предложение на «вторичке» во многом влияет происходящее на рынке новостроек – здесь сокращение метражей имеет устойчивый характер на протяжении последних десяти лет, – комментирует Елена Бобровская, эксперт «Циан Аналитики». – Играют роль и другие факторы: все большее распространение студий и вывод в продажу морально устаревшего жилья советского периода».

Ранее Иркутск вошел в число российских городов, где в июне зафиксирован рост цен на первичном рынке жилья. Согласно данным «Яндекс Недвижимости», медианная стоимость квадратного метра в новостройках города достигла 173 тыс. рублей, при этом предложение увеличилось на 8%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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