Жилье подешевело в Иркутске в июне

Согласно данным «РБК Недвижимость», в июне 2025 года средняя стоимость квадратного метра жилья в Иркутске составила 139,1 тыс. рублей, что на 0,1% ниже майских показателей.

Несмотря на снижение, город сохраняет относительно высокую стоимость квадратного метра по сравнению с мегаполисами, уступая только Владивостоку (176 тыс. руб.), Санкт-Петербургу (228,5 тыс. руб.) и Москве (357,7 тыс. руб.).

Наиболее существенное падение цен отмечено в Твери (-1,5%), Саратове (-1,3%) и Магнитогорске (-1,2%). Даже в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, стоимость жилья уменьшилась на 0,2%.

«Июнь стал первым месяцем 2025 года, когда в ряде городов России зафиксировано снижение цен на жилье: отрицательная динамика отмечена в 13 из 50 городов, тогда как в мае снижение наблюдалось лишь в одном. Это значимое изменение, однако говорить о формировании устойчивого нисходящего тренда пока преждевременно», – рассказал руководитель «Бизнес IT-решения в жилой недвижимости» группы SRG Максим Русаков.

Ранее ДОМ.РФ обновил перечень городов, в которых семьи с детьми могут приобрести жилье на вторичном рынке по программе «Семейная ипотека». С 1 июля 2025 года в список вошли 884 города в 83 регионах России. Из Иркутской области: Бодайбо, Слюдянка, Байкальск, Усть-Кут, Шелехов, Братск, Устье-Сибирское, Усть-Илимск и другие. При этом крупные города, такие как Иркутск и Ангарск, исключены из программы.