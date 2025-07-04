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Скидки за счет платформ просят урегулировать онлайн-продавцы

Крупнейшие российские торговые сети и онлайн-площадки объединились с требованием ограничить скидки маркетплейсов до 10% от оборота. Инициатива направлена против Wildberries и Ozon, которые, по мнению ритейлеров, используют агрессивные скидки для монополизации рынка. Об этом узнало издание РБК.

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«Объем скидок – это не просто маркетинговый инструмент, а способ финансового доминирования на рынке, – утверждает представитель «ВсеИнструменты.ру». – Предложение ограничить такие расходы до 10% от оборота направлено на достижение баланса: скидки должны оставаться способом стимулировать спрос, а не средством монополизации рынка».

В Wildberries считают, что единственная цель такого предложения – искусственно ограничить развитие передовых маркетплейсов в угоду устаревающим или неэффективным бизнес-моделям.

Ранее региональная витрина «Сделано в Иркутской области» появилась на Wildberries. Это совместный проект компании и областного правительства, направленный на поддержку местных производителей, расширение рынков сбыта и увеличение узнаваемости брендов, рожденных в Прибайкалье.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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