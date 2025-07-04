Магазины потребовали регулировать скидки на Wildberries и Ozon: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Путин заявил Трампу о неизменности целей по Украине, онлайн-продавцы выступили против скидок на Wildberries и Ozon, цены на недвижимость упали в крупных российских городах, а в Иркутске 10 зданий украсили муралами. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Цели прежние

Президент России Владимир Путин в беседе с лидером США Дональдом Трампом сообщил, что Москва не отступится от своих изначальных целей. «Наш президент сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации. И от этих целей Россия не отступится», – прокомментировал после разговора помощник президента.

Снижение цен

Аналитики по итогам прошедшего месяца зафиксировали снижение цен на жилье в 13 крупных российских городах. Ощутимее всего они сократились в Твери – на 1,5%, в Саратове – на 1,3%, Магнитогорске – 1,2%. Также в списке Киров, Волгоград, Владивосток, Новосибирск, Тольятти, Санкт-Петербург, Пенза, Москва, Иркутск, Астрахань. Что касается роста, то больше всего он заменен в Курске и Челябинске – 1,9%, а также Оренбурге – 1,6%.

Против скидок

Участники рынка физической розницы и несколько участников интернет-торговли объединились и обратились к представителям власти с требованием ограничить общий объем средств, который компания может инвестировать в скидки в течение года – не более 10% от общего оборота товаров площадки за прошлый год. Инициаторы считают, что на маркетплейсах Wildberries и Ozon очень низкие цены, что может привести к монополизации. Маркетплейсы, в свою очередь считают, что ограничения будут мешать их развитию.

Новые муралы

Художники создали десять новых муралов на зданиях в Иркутске в рамках всероссийского фестиваля уличного искусства «Голос улиц». Работы можно найти в разных районах города на Володарского, Ямской, Ярославского, Лермонтова, Байкальской и других улицах. Художники, прибывшие в Приангарье со всей страны, создали реалистичные и абстрактные картины, стараясь подчеркнуть особый и самобытный колорит Сибири.

Причина нападения

ЧП, случившееся в больнице №8, всколыхнуло Иркутск – на медработников напал пациент. Во время задержания он прокомментировал свои действия: «Хотел убить врача. Меня лишили права на жизнь по Конституции и Конвенции ООН о правах инвалидов». По факту происшествия возбуждено уголовное дело, пострадавшие находятся в реанимации.