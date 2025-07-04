Резиновую лодку с туристами и собакой унесло ветром в открытый Байкал

Происшествие на воде случилось в Курминском заливе в проливе Малое Море Иркутской области. Порывами ветра от берега унесло резиновую лодку с неисправным мотором в открытый Байкал.

На борту находились двое мужчин, две женщины и собака. Информацию о том, что людям необходима помощь, передали спасателям.

Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили людей и их питомца в трех километрах от острова Замогой, эвакуировали и транспортировали вместе с лодкой в деревню Курма Ольхонского района.

Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, в помощи медиков не нуждаются.