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Двадцать опасных для купания мест нашли в Иркутской области

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора вновь проверили водоемы в Иркутской области. По результатам очередных исследований найдено несколько опасных для купания мест.

В частности, установлено несоответствие по микробиологическим показателям качества воды в следующих точках:

  • р.Лена, мкр-н «Нижняя Нефтебаза», г. Усть-Кут
  • р.Лена, район ДК Речники, неорганизованное рекреационное место водопользования, г. Усть-Кут
  • Шишиловская протока, г. Иркутск
  • р.Ангара, залив возле ледокола Ангара, г. Иркутск
  • озеро «Квадрат», нижний бьеф плотины ГЭС, г. Иркутск
  • р.Ангара, выпуск правобережных КОС, г. Иркутск
  • р.Ушаковка, район Фортуны, г. Иркутск
  • р.Иркут, у автомобильного моста, г. Иркутск
  • р.Ангара, спорт-парк «Поляна», г. Иркутск
  • р.Иркут, п.Горького, г. Иркутск
  • р.Ангара, залив о.Юность, г. Иркутск
  • р.Ангара ниже сброса КОС ООО «Аква Сервис», г. Усолье-Сибирское
  • р.Куда, возле моста, п.Хомутово
  • р.Анга, правый берег, зона отдыха, п. Качуг
  • р.Нукутка, п. Новонукутский
  • р.Заларинка, п. Новонукутский
  • озеро Байкал, Куркутский залив, Ольхонский район
  • Теплые озера, озеро «Изумрудное», п. Байкальск
  • оз.Байкал, устье р.Похабиха, г. Слюдянка
  • р.Олха, 300 м ниже КОС, Шелеховский район
  • р.Олха за домом отдыха «Голубые Ели», Шелеховский район.

Купание здесь является фактором риска для здоровья населения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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