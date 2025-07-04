Двадцать опасных для купания мест нашли в Иркутской области

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора вновь проверили водоемы в Иркутской области. По результатам очередных исследований найдено несколько опасных для купания мест.

В частности, установлено несоответствие по микробиологическим показателям качества воды в следующих точках:

р.Лена, мкр-н «Нижняя Нефтебаза», г. Усть-Кут

р.Лена, район ДК Речники, неорганизованное рекреационное место водопользования, г. Усть-Кут

Шишиловская протока, г. Иркутск

р.Ангара, залив возле ледокола Ангара, г. Иркутск

озеро «Квадрат», нижний бьеф плотины ГЭС, г. Иркутск

р.Ангара, выпуск правобережных КОС, г. Иркутск

р.Ушаковка, район Фортуны, г. Иркутск

р.Иркут, у автомобильного моста, г. Иркутск

р.Ангара, спорт-парк «Поляна», г. Иркутск

р.Иркут, п.Горького, г. Иркутск

р.Ангара, залив о.Юность, г. Иркутск

р.Ангара ниже сброса КОС ООО «Аква Сервис», г. Усолье-Сибирское

р.Куда, возле моста, п.Хомутово

р.Анга, правый берег, зона отдыха, п. Качуг

р.Нукутка, п. Новонукутский

р.Заларинка, п. Новонукутский

озеро Байкал, Куркутский залив, Ольхонский район

Теплые озера, озеро «Изумрудное», п. Байкальск

оз.Байкал, устье р.Похабиха, г. Слюдянка

р.Олха, 300 м ниже КОС, Шелеховский район

р.Олха за домом отдыха «Голубые Ели», Шелеховский район.

Купание здесь является фактором риска для здоровья населения.