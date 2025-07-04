Двадцать опасных для купания мест нашли в Иркутской области

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора вновь проверили водоемы в Иркутской области. По результатам очередных исследований найдено несколько опасных для купания мест.
В частности, установлено несоответствие по микробиологическим показателям качества воды в следующих точках:
- р.Лена, мкр-н «Нижняя Нефтебаза», г. Усть-Кут
- р.Лена, район ДК Речники, неорганизованное рекреационное место водопользования, г. Усть-Кут
- Шишиловская протока, г. Иркутск
- р.Ангара, залив возле ледокола Ангара, г. Иркутск
- озеро «Квадрат», нижний бьеф плотины ГЭС, г. Иркутск
- р.Ангара, выпуск правобережных КОС, г. Иркутск
- р.Ушаковка, район Фортуны, г. Иркутск
- р.Иркут, у автомобильного моста, г. Иркутск
- р.Ангара, спорт-парк «Поляна», г. Иркутск
- р.Иркут, п.Горького, г. Иркутск
- р.Ангара, залив о.Юность, г. Иркутск
- р.Ангара ниже сброса КОС ООО «Аква Сервис», г. Усолье-Сибирское
- р.Куда, возле моста, п.Хомутово
- р.Анга, правый берег, зона отдыха, п. Качуг
- р.Нукутка, п. Новонукутский
- р.Заларинка, п. Новонукутский
- озеро Байкал, Куркутский залив, Ольхонский район
- Теплые озера, озеро «Изумрудное», п. Байкальск
- оз.Байкал, устье р.Похабиха, г. Слюдянка
- р.Олха, 300 м ниже КОС, Шелеховский район
- р.Олха за домом отдыха «Голубые Ели», Шелеховский район.
Купание здесь является фактором риска для здоровья населения.