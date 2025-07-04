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Выездной прием психолога и дефектолога состоялся в Усть-Куте при поддержке ИНК и Фонда Марины Седых

В Усть-Куте прошел выездной прием психолога и дефектолога при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК) и Благотворительного Фонда Марины Седых.

Консультации по вопросам развития и воспитания прошли в рамках плана мероприятий по инклюзии, помощь получили около 20 семей.

В 2024 году компания совместно с Благотворительным фондом Марины Седых запустила программу поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Проект направлен на создание доступной среды, социализацию и развитие творческого потенциала детей, а также оказание помощи семьям.

Теперь родители имеют возможность получить как очные, так и онлайн-консультации. На консультационных сессиях предоставляется комплексная психолого-педагогическая поддержка, направленная на развитие навыков наблюдения за детьми, формирования позитивного эмоционального климата в семье и эффективного использования стимулов для развития ребенка.

ИНК уделяет особое внимание развитию инклюзивной среды, центральное место занимает комплексная программа поддержки семей с детьми-инвалидами. В 2023 году компания также присоединилась к Национальному инклюзивному договору.

Значительную помощь оказывает и Благотворительный фонд Марины Седых. За 10 лет существования фонда помощь получили свыше 8 тыс. человек. По инициативе и при поддержке организации в отдаленные населенные пункты региона регулярно приезжают иркутские врачи, которые осматривают и консультируют детей, при необходимости Фонд оплачивает дополнительные обследования в Иркутске. Ежегодно Фондом организуются благотворительные программы и акции — «День защиты детей», «Школьный портфель», «С Новым годом!», «День Победы» и другие.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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