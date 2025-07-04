Ученые рассказали, как за 10 лет изменилась природа у Байкала

Специалисты «Заповедного Прибайкалья» поделились результатами десятилетних наблюдений за животным миром около Байкала в Иркутской области. Влияние на него в значительной степени оказали крупные лесные пожары, окончательный запрет охоты на охраняемых природных территориях, метеорологические и климатические явления. Зафиксированы как позитивные, так и негативные тенденции.

Из-за возгораний в заповеднике существенно пострадала популяция дикого северного оленя, численность которого резко снизилась после 2019 года в результате подрыва кормовой базы. Вместе с тем популяция изюбря увеличилась и, в частности, на острове Ольхон достигла максимального количества за 80 лет – не менее 100 особей.

Численность большинства видов млекопитающих стабильна или имеет характерную видовую цикличность: заяц-беляк, соболь, насекомоядные, грызуны чувствительны к климатическим изменениям, которые сказываются на их популяции.

«Менее оптимистична ситуация с мелкими хищниками: колонок и светлый хорь за 10 лет наблюдений отмечены лишь несколько раз. По мнению специалистов, колонок повсеместно вытеснен соболем, имеющим стабильно высокую численность. Основным лимитирующим фактором благополучия светлого хоря, обитающего в остепненных биотопах Ольхонского района являются безнадзорные собаки», – пояснили в «Заповедном Прибайкалье».

Положительные же тенденции наблюдаются у гнездящихся на территории Прибайкальского национального парка огаря и балобана, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Иркутской области. Увеличилась численность и малого лебедя, использующего озера Тажеранской степи для отдыха.

«Экосистема особо охраняемых природных территорий остается живой и подвижной. Численность животных реагирует как на природные факторы, так и на усилия человека», – резюмировали в учреждении.