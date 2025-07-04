Центробанк намерен ограничить обращение карт с истекшим сроком годности

Центробанк намерен ограничить действие карт с истекшим сроком годности. Речь идет о «пластике» платежных систем, которые не входят в специальный реестр ЦБ, в частности Visa и Mastercard.

Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, пишет РБК. Она напомнила, что в 2022 году ЦБ вместе с рынком принял решение продлить срок действия карт, которые перестали обслуживаться международными платежными системами, чтобы люди могли продолжать ими пользоваться.

«Сейчас мы видим, что банки постепенно замещают карты с истекшим сроком действия, и количество и доля этих карт неуклонно снижается. Но сейчас в рамках нашей работы по борьбе с мошенничеством срок действия карты — это один из элементов, который в том числе препятствует фродным (мошенническим – ред.) операциям. <…> Ну и, в общем-то, мы видим, что необходимость в этом в текущих условиях отпадает», - пояснила она.

Она подчеркнула, что карт с истекшим сроком годности осталось немного. Срок ограничения будет объявлен заранее, чтобы банки смогли заместить оставшиеся.

Напомним, ВТБ предупредил о новой схеме финансового мошенничества. В ходе звонков с фейковых банковских аккаунтов злоумышленники убеждают людей продлить срок, якобы заканчивающейся у клиента карты. Потенциальной жертве присылают фишинговую ссылку и устанавливают на смартфон пользователя вредоносное ПО.