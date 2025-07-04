Новости

«Федеральная практика» Минпромторга РФ проходит в Иркутске
Индустриальный рывок: три триллиона – в промышленное будущее
Развитие промышленности Сибири и Дальнего Востока обсудили в Иркутске
Минпромторг заявил о дисбалансе в расположении промышленной инфраструктуры РФ
Все материалы сюжета

Пострадавших от нападения пациента медиков в Иркутске перевели в обычную палату

В Иркутске медицинские работники больницы №8 пострадали после нападения пациента, который пришел в учреждение с ножом и газовым баллончиком. Двух женщин госпитализировали и перевели в реанимацию.

«Заместителя главного врача и секретаря городской клинической больницы № 8 перевели из реанимации в обычную палату. Состояние по-прежнему стабильно тяжелое. Сегодня будут смотреть, требуется ли им дополнительное специализированное лечение», – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Напомним, ЧП случилось 3 июля. Нападавшего удалось быстро задержать: он объяснил, зачем совершил преступление. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. 59-летнему иркутянину предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Центр "Мой бизнес"
Решение задач с Центром «Мой Бизнес»: 4 кейса успешного роста
Будущее здесь: более 800 посетителей приняли участие в Неделе предпринимательства в Приангарье
Деньги, склады, креатив: что волнует малый бизнес Иркутской области
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес