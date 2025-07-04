Пострадавших от нападения пациента медиков в Иркутске перевели в обычную палату

В Иркутске медицинские работники больницы №8 пострадали после нападения пациента, который пришел в учреждение с ножом и газовым баллончиком. Двух женщин госпитализировали и перевели в реанимацию.

«Заместителя главного врача и секретаря городской клинической больницы № 8 перевели из реанимации в обычную палату. Состояние по-прежнему стабильно тяжелое. Сегодня будут смотреть, требуется ли им дополнительное специализированное лечение», – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Напомним, ЧП случилось 3 июля. Нападавшего удалось быстро задержать: он объяснил, зачем совершил преступление. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. 59-летнему иркутянину предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.