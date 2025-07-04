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Полицейский заплатит в тройном размере за взятки, полученные от бизнесменов в Иркутске

Двоих сотрудников отделения по исполнению административного законодательства полиции осудили за взяточничество в Иркутске. Их приговорили к реальному сроку и штрафу.

По данным регионального управления МВД России, в период с июня по октябрь 2024 года указанные специалисты лично и путем перевода на банковскую карту получили взятки на общую сумму более 87 тысяч рублей. Деньги заплатили владельцы заведений общепита за непревлечение к административной ответственности за нарушения правил продажи алкоголя, выявленные во время выездных проверок.

Мужчин в зависимости от роли каждого в преступлении отправили в колонию строго режима на 4 и 4,5 года, лишили права занимать определенные должности на сроки 7 и 5 лет. Одному из подсудимых назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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