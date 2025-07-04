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Иркутянин за ночь угнал две иномарки и попал на каждой в ДТП

Житель Иркутска, прогуливаясь по ночному городу, угнал сразу два автомобиля. На каждой машине он умудрился попасть в ДТП.

Как отмечают в региональной полиции, злоумышленника сначала заинтересовал грузовик Kia Bongo на улице Чайковского, на котором он решил прокатиться и, попав в ДТП, бросил неподалеку от места угона. А после то же самое случилось на Терешковой с Mazda Demio.

По словам самого злоумышленника, он просто решил покататься: в каждой машине ключи были оставлены в салоне. Похитителя быстро задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», проводится расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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