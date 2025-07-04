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«Серая» майнинг-ферма в Саянске тратила электричество как 2 тысячи квартир

Правоохранители совместно с сотрудниками «Иркутскэнергосбыта» накрыли в Иркутской области очередную нелегальную майнинг-ферму. Она находилась в Саянске и тратила большое количество электроэнергии. О незаконной деятельности МВД сообщили энергетики.

<p>Фото: ГУ МВД России по Иркутской области</p>

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

На ее территории нашли и изъяли почти 240 «машинок» для добычи криптовалюты, wi-fi роутеры, компьютер и маршрутизаторы. Указанная техника подключалась к электросетям в обход приборов учета электроэнергии.

«По примерным подсчетам энергетиков, месячное потребление такого количества майнинговой техники сопоставимо с энергопотреблением 30 двухподъездных девятиэтажных домов или примерно 2000 квартир», – пояснили в ГУ МВД России по региону.

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<p>Фото: ГУ МВД России по Иркутской области</p>

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Криптодобытчиком, предположительно, является 35-летний субарендатор помещения. Сейчас устанавливаются лица, причастные к нелегальному майнингу.

Напомним, правительство РФ ввело полный запрет на майнинговую деятельность на юге Приангарья на период с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года. Под ограничение попало несколько территорий, в том числе Саянск.


<p>Фото: ГУ МВД России по Иркутской области</p> <p>Фото: ГУ МВД России по Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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