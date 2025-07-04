Массовую свадьбу устроят в Иркутске в честь Дня семьи, любви и верности

Иркутск 8 июля отпразднует День семьи, любви и верности. В честь события запланированы различные мероприятия.

По данным глава службы ЗАГС по региону Валерия Митусова, на площади перед дворцом бракосочетания состоится массовая регистрация браков: здесь одновременно распишутся 11 пар, запланирован свадебный марш.

Отдельное торжество проведут для пар, проживших вместе 50, 60 и 70 лет: таких в Иркутске 12.

Всего 8 июля в Приангарье отношения зарегистрируют около 140 пар: примерно в три раза больше, чем в обычный день.