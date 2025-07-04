Экологическая акция ИНК прошла в Усть-Куте в День реки Лены

Иркутская нефтяная компания (ИНК) провела экологическую акцию в День реки Лены в Усть-Куте. В экологической акции приняли участие сотрудники компании, Иркутского завода полимеров, районной администрации и жители города.

Субботник по очистке берегов реки Лена был проведен в микрорайоне «Речники», «Лена» и «Мостоотряд». Участники собрали несколько мешков мусора, привели в порядок дорожки и газоны. Помимо уборки для детей и подростков в молодежном центре БАМ была проведена познавательная лекция о реке.

День реки Лены отмечается ежегодно 2 июля. Праздник был учрежден в 2013 году в Якутии для привлечения внимания к сохранению реки, а также для развития экологического туризма. В этот день проводятся различные мероприятия, включая субботники по уборке берегов реки.

Данная инициатива является частью комплексной экологической программы ИНК, направленной на сохранение окружающей среды в регионах присутствия компании. Помимо участия в субботниках, сотрудники ИНК регулярно проводят мероприятия по озеленению территорий, организуют экологические образовательные программы для школьников и реализуют другие проекты, способствующие формированию экологической культуры.

Также ИНК ежегодно проводит конкурс «Знак экологической культуры и социальной ответственности» среди партнеров – подрядных организаций, направленный на внедрение экологически безопасных технологий и практик.