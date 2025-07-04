800 выпускников Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма получили дипломы

Почти 800 выпускников Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма (ИКЭС) вручили дипломы среднего профессионального образования – торжественная церемония прошла в актовом зале центрального офиса Байкальского банка.

Фото предоставлено пресс-службой Сбера

Байкальский банк – партнер ИКЭС по федеральному проекту «Профессионалитет». Шесть выпускников колледжа этого года уже начали успешную карьеру в команде банка.

«День получения дипломов – особенный для каждого выпускника, ведь впереди новая профессия и большие возможности. Сбер готов принять и помогать молодым специалистам раскрыть таланты и построить крутые карьеры. Ребята попадают в компанию, которая первая внедряет искусственный интеллект и делает работу проще и эффективнее. Выпускники становятся частью технологичной, сильной команды, работающей с цифровыми технологиями и стремящейся постоянно развиваться вместе с людьми, с которыми и для которых работает», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«Год назад я пришла стажером в Байкальский банк. Благодаря поддержке опытных коллег смогла быстро освоить необходимые навыки и меня приняли на постоянную должность. В прошедший год удалось успешно совмещать работу с учебой и окончить колледж одновременно со своим курсом. Чувствую себя счастливой и благодарной за такие прекрасные возможности», – Анастасия Круглякова, выпускница ИКЭС, менеджер Байкальского банка.