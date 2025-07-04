Самую большую школу в Иркутской области откроют до конца года

В Иркутске на улице Ярославского завершается строительство современной школы, рассчитанной на 1550 учеников. Объект возводится в рамках госпрограммы «Развитие образования» и должен быть сдан в эксплуатацию до конца 2025 года.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Школа состоит из девяти блоков, включая специализированные зоны для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас на площадке работают 150 строителей, которые одновременно ведут отделочные работы и монтаж инженерных систем.

«Очень важно, что особое внимание уделено созданию доступной среды: в здании установят лифты, тактильные указатели и дополнительные освещённые зоны для слабовидящих. Завершение этого строительства позволит разгрузить действующие образовательные учреждения и создать свыше 300 рабочих мест для педагогов и персонала», – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Ранее церемония награждения лучших выпускников 2025 года «Надежда нации» состоялась в Иркутске. Мэр Руслан Болотов передал памятные статуэтки золотым медалистам и выпускникам, получившим наивысший балл по ЕГЭ. Больше всего выпускников-отличников в 2025 году было в лицее ИГУ, лицее №3, гимназии №25 и СОШ №19.