Шесть кандидатов поборются за пост губернатора Иркутской области

Сегодня завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернатора Иркутской области. Всего зарегистрировалось шесть человек.

Кандидатами стали:

действующий глава региона Игорь Кобзев от партии «Единая Россия»,

экс-глава региона Сергей Левченко от КПРФ,

самовыдвиженец и активный участник различных кампаний Сергей Гагаркин,

первый замглавы Ушаковского муниципального образования Приангарья Виктор Галицков от ЛДПР,

председатель совета областного отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Лариса Егорова,

самовыдвиженец, домохозяин, участник предыдущих губернаторских выборов Александр Плескач.

Всем кандидатам требуется пройти «муниципальный фильтр», то есть получить подписи 239 депутатов и глав муниципалитетов. Самовыдвиженцам нужно также собрать 9 123 подписи избирателей области.

Выборы пройдут 12-14 сентября: они будут трехдневными.