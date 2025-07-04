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Шесть кандидатов поборются за пост губернатора Иркутской области

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Сегодня завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернатора Иркутской области. Всего зарегистрировалось шесть человек.

Кандидатами стали:

  • действующий глава региона Игорь Кобзев от партии «Единая Россия»,
  • экс-глава региона Сергей Левченко от КПРФ,
  • самовыдвиженец и активный участник различных кампаний Сергей Гагаркин,
  • первый замглавы Ушаковского муниципального образования Приангарья Виктор Галицков от ЛДПР,
  • председатель совета областного отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Лариса Егорова,
  • самовыдвиженец, домохозяин, участник предыдущих губернаторских выборов Александр Плескач.

Всем кандидатам требуется пройти «муниципальный фильтр», то есть получить подписи 239 депутатов и глав муниципалитетов. Самовыдвиженцам нужно также собрать 9 123 подписи избирателей области.

Выборы пройдут 12-14 сентября: они будут трехдневными.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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