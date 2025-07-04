Шесть кандидатов поборются за пост губернатора Иркутской области

Читайте также:
Сегодня завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернатора Иркутской области. Всего зарегистрировалось шесть человек.
Кандидатами стали:
- действующий глава региона Игорь Кобзев от партии «Единая Россия»,
- экс-глава региона Сергей Левченко от КПРФ,
- самовыдвиженец и активный участник различных кампаний Сергей Гагаркин,
- первый замглавы Ушаковского муниципального образования Приангарья Виктор Галицков от ЛДПР,
- председатель совета областного отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Лариса Егорова,
- самовыдвиженец, домохозяин, участник предыдущих губернаторских выборов Александр Плескач.
Всем кандидатам требуется пройти «муниципальный фильтр», то есть получить подписи 239 депутатов и глав муниципалитетов. Самовыдвиженцам нужно также собрать 9 123 подписи избирателей области.
Выборы пройдут 12-14 сентября: они будут трехдневными.