Напавшего на медработников иркутянина арестовали

Пациенту, напавшему на медработников больницы №8 в Иркутске, избрали меру пресечения. Сегодня по решению суда мужчину арестовали.

Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области

«С учетом мнения прокуратуры обвиняемый заключен судом под стражу на 2 месяца», – пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

59-летнего мужчину обвиняют в покушении на жизнь заместителя главного врача и секретаря главного врача, на которых он напал с ножом и газовым баллончиком. Женщины получили ранения и попали в реанимацию, их удалось спасти. При задержании агрессор объяснил, зачем совершил преступление.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.