Пострадавшую от коррозии стелу «Иркутск – город трудовой доблести» отремонтируют

В столице Приангарья стела «Иркутск – город трудовой доблести» подверглась коррозии. В ближайшее время объект приведут в порядок.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«Через некоторое время после установки монумента в некоторых местах конструкции пошла коррозия. <…> Сейчас металл обрабатывают, чтобы привести его в первоначальный вид», – рассказал мэр Руслан Болотов.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

Материал предоставлял Иркутску, как и другим городам, где установлены стелы во имя трудовых подвигов россиян, федеральный подрядчик. Сейчас этот металл обрабатывают, чтобы привести его в первоначальный вид. Работы планируют завершить 5 июля.