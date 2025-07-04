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Пострадавшую от коррозии стелу «Иркутск – город трудовой доблести» отремонтируют

В столице Приангарья стела «Иркутск – город трудовой доблести» подверглась коррозии. В ближайшее время объект приведут в порядок.

<p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«Через некоторое время после установки монумента в некоторых местах конструкции пошла коррозия. <…> Сейчас металл обрабатывают, чтобы привести его в первоначальный вид», – рассказал мэр Руслан Болотов.

<p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

Материал предоставлял Иркутску, как и другим городам, где установлены стелы во имя трудовых подвигов россиян, федеральный подрядчик. Сейчас этот металл обрабатывают, чтобы привести его в первоначальный вид. Работы планируют завершить 5 июля.


<p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p> <p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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