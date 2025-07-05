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Массовое отравление случилось на турнире по боксу в Иркутской области

Спортсмены массово отравились на юношеском турнире по боксу в городе Слюдянке Иркутской области. Людям потребовалась помощь врачей. Ситуацией заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин.

Предположительно, произошла вспышка кишечной инфекции, у участников состязаний появились соответствующие симптомы. Обстоятельства происшествия выясняются. Возбуждено уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность».

По данным регионального управления Роспотребнадзора, пока зафиксировано шесть случаев острой кишечной инфекции, трое заболевших госпитализированы – состояние у всех удовлетворительное. Организовано эпидемиологическое расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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