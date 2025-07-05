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Иркутская авиакомпания «Ангара» намерена обновить парк самолетов

Директор иркутской авиакомпании «Ангара» Иван Катицын встретился с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым. Стороны обсудили обновление парка самолетов.

«Учитывая маршрутную карту полетов авиакомпании, состояние инфраструктуры ряда аэродромов за пределами столиц сибирских и дальневосточных субъектов, в первую очередь смотрим в сторону высокоплана ТВРС-44 "Ладога". Готовы к диалогу и по самолету Ил-114-300. Рассчитываем и на новые вертолеты», – заявил Иван Катицын.

Соответствующая просьба будет проработана агентством. В настоящее время в парке «Ангары» 29 воздушных судов: три Ан-26-100, 11 Ан-24, 15 Ми-8 различных модификаций.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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