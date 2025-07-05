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Массовая авария случилась в Иркутске: пострадали три человека

ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Октябрьском районе Иркутска. Его устроил водитель, которого в начале этого года лишили прав.

Как сообщили в региональной полиции, 25-летний водитель Hyundai Solaris, следуя по улице Байкальской со стороны плотины ГЭС, при перестроении не справился с управлением и столкнулся с машиной Geely Atlas Pro, двигавшейся в попутном направлении.

Последнего отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Geely Coolray, который впоследствии столкнулся с Renault Sandero. После этого водитель Hyundai скрылся с места аварии, но его быстро задержали. В ДТП пострадали три человека.

От процедуры освидетельствования на состояние опьянения предполагаемый виновник ДТП отказался. Водительских прав он не имел. Обстоятельства инцидента устанавливаются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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