Пассажирский автобус сгорел дотла на дороге в Иркутске

Пожар произошел на улице Трактовой в Иркутске. Огонь охватил муниципальный пассажирский автобус, который ехал по маршруту № 14 в микрорайон Ново-Ленино.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

«Пламя на 20 квадратных метрах ликвидировали шесть специалистов при помощи двух единиц техники. Пострадавших нет. При возгорании автобуса в Иркутске никто не пострадал», – пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Как пояснили в городской администрации, возгорание началось в моторном отсеке. Водитель оперативно высадил пассажиров и приступил к тушению. Однако устранить огонь самостоятельно не смог.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

«Данный МАЗ эксплуатировался с 2013 года. Техосмотр прошел 19 июня 2025 года. В МУП "Иркутскавтотранс" будет проведена проверка по факту произошедшего», – резюмировали в мэрии.