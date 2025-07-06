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Пассажирский автобус сгорел дотла на дороге в Иркутске

Пожар произошел на улице Трактовой в Иркутске. Огонь охватил муниципальный пассажирский автобус, который ехал по маршруту № 14 в микрорайон Ново-Ленино.

<p>Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

«Пламя на 20 квадратных метрах ликвидировали шесть специалистов при помощи двух единиц техники. Пострадавших нет. При возгорании автобуса в Иркутске никто не пострадал», – пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Как пояснили в городской администрации, возгорание началось в моторном отсеке. Водитель оперативно высадил пассажиров и приступил к тушению. Однако устранить огонь самостоятельно не смог.

<p>Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

«Данный МАЗ эксплуатировался с 2013 года. Техосмотр прошел 19 июня 2025 года. В МУП "Иркутскавтотранс" будет проведена проверка по факту произошедшего», – резюмировали в мэрии.


<p>Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области</p> <p>Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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