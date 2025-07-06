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Подростки на мотоцикле попали под колеса сразу двух машин в Иркутске

Авария с участием трех транспортных средств произошла в Правобережном округе Иркутска. В числе пострадавших – подростки.

По данным ГУ МВД России по региону, на перекрестке при повороте направо с улицы Дежнева на Первомайскую водитель Subaru Forester столкнулся с мотоциклом Regulmoto под управлением 14-летнего подростка и его 15-летнего пассажира.

«После этого подростки оказались под колесами другой легковушки, движущейся во встречном направлении. В результате происшествия мальчик и его пассажир получили серьезные травмы и были госпитализированы», – пояснили в полиции.

Организована проверка, обстоятельства устанавливаются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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