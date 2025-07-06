Здание с планетарием в 130-м квартале Иркутска продают за 150 млн рублей

В Иркутске на продажу выставили четырехэтажное здание, расположенное в 130-м квартале Иркутска. Его площадь составляет 1,2 тысячи квадратных метров.

Скриншот с сайта «Авито»

Все помещения объекта сданы в аренду, следует из описания в объявлении на популярном сервисе. Тут находятся планетарий Иркутска, лаундж-бар, пекарня, музей оптических иллюзий, кофейня, кадровое агентство и другие организации.

Собственник, который владеет зданием с 2015 года, оценил его стоимость в 150 млн рублей. Строение находится на земле, которая в аренде на 49 лет, до 2066 года.