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Здание с планетарием в 130-м квартале Иркутска продают за 150 млн рублей

В Иркутске на продажу выставили четырехэтажное здание, расположенное в 130-м квартале Иркутска.  Его площадь составляет 1,2 тысячи квадратных метров.

<p>Скриншот с сайта «Авито»</p>

Скриншот с сайта «Авито»

Все помещения объекта сданы в аренду, следует из описания в объявлении на популярном сервисе. Тут находятся планетарий Иркутска, лаундж-бар, пекарня, музей оптических иллюзий, кофейня, кадровое агентство и другие организации.

Собственник, который владеет зданием с 2015 года, оценил его стоимость в 150 млн рублей. Строение находится на земле, которая в аренде на 49 лет, до 2066 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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