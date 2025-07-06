Вылет самолета из  Иркутска в Санкт-Петербург задержали на 11 часов

Рейс в Санкт-Петербург задержали в Иркутске. Самолет должен был отправиться по маршруту утром.

«Сегодня в аэропорту Иркутска задержан вылет рейса СУ-2875 авиакомпании "Аэрофлот", следующего по маршруту Иркутск – Санкт-Петербург», – пояснили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Самолет должен был отправиться по маршруту в 12:30, однако полет перенесли на 23:30.

Сегодня по всей стране случились массовые задержки рейсов: это произошло на фоне масштабной атаки украинских беспилотников. С 4 июля сбили около 200 БПЛА. Работу некоторых авиаузлов пришлось приостановить.