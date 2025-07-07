Рассрочки признали опасными для рынка недвижимости: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: в России произошли массовые задержки авиарейсов, рассрочки признали опасными для рынка недвижимости, спрогнозирован рост ВВП, а в Иркутской области пламя охватило большое тепличное хозяйство. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Задержки рейсов

На фоне масштабной атаки украинских беспилотников, которых за день сбили около 200, произошли массовые задержки рейсов в российских аэропортах. Работу нескольких авиаузлов и вовсе пришлось приостановить. Например, в Шереметьево только за день не состоялось свыше 170 полетов. В настоящее время ситуация начала постепенно стабилизироваться – некоторые организации возвращаются к работе в обычном режиме.

Опасность рассрочек

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин и представители Банка России на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге заявили об опасности и вредности для участников рынка жилищного строительства страны рассрочек с длинным сроком погашения и низким первоначальным взносом. По мнению экспертов, они не стимулируют доступность жилья. Кроме того, имеется риск не для банков, которые и при такой ситуации заработают, а для застройщика, поскольку покупатели могут отказаться от квартир, создав нехватку средств на эксроу.

Рост ВВП

Министр финансов РФ Антон Силуанов сделал прогноз относительно роста ВВП на 2025 год. По его оценкам, он должен составить 1,5–2%. По данным министерства, в период с января по май текущего года экономика России увеличилась на 1,5%. Однако в мае зафиксировано замедление темпов роста до 1,2% в годовом выражении. Аналогичные прогнозы дает и Центробанк.

Пожар в теплицах

В Иркутской области в деревне Усть-Куда в минувшие выходные загорелось тепличное хозяйство на 2300 «квадратах». В настоящее время причина инцидента выясняется. Огонь тушили более 20 специалистов и восемь единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Продажа здания с планетарием

Четырехэтажное здание, которое находится в популярном у иркутян и гостей города 130-м квартале, выставили на продажу в областном центре. Площадь объекта составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Все помещения сданы в аренду: внутри находятся планетарий, лаундж-бар, пекарня, музей оптических иллюзий, кофейня, кадровое агентство и другие организации. Стоимость строения оценили в 150 млн рублей.