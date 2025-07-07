Власти против зарплат в криптовалюте

Минтруд и Госинспекция труда подтвердили запрет на выплату зарплат в биткоинах и других цифровых активах. Согласно законодательству, криптовалюта в России признается цифровым активом, но не может быть средством платежа, включая расчеты с сотрудниками. Об этом пишет газета «Известия».

«Трудовое законодательство предусматривает выплату зарплаты только в рублях. Исключений для криптовалют не существует», – заявили в пресс-службе Минтруда.

Работодатели рискуют столкнуться со штрафами до 50 тыс. рублей, а в будущем – до 1 млн. В ЦБ подчеркивают, что разрешают криптовалюты только для внешнеэкономической деятельности и инвестиций квалифицированных инвесторов.

Ранее Центральный банк России предложил ограничить сделки с криптовалютами только для «особо квалифицированных» инвесторов, что означает запрет на такие операции для всех остальных категорий.