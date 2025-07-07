Поддержка МСП в начале 2025 года сократилась почти в два раза

Объем государственной поддержки малого и среднего бизнеса в России резко сократился в первом квартале 2025 года. По данным НИУ ВШЭ, финансирование снизилось за I квартал до 72,3 млрд рублей, что сопоставимо с кризисным 2022 годом, при этом количество получателей помощи уменьшилось на 17%. Об этом пишет газета «Известия».

«Беспрецедентные меры поддержки во время пандемии и санкций были вынужденными, но бесконечными они быть не могут», – пояснил эксперт «Опоры России» Егор Диашов.

Основные изменения коснулись льготного кредитования – теперь программы доступны только предприятиям из пяти приоритетных отраслей. В Минэке объясняют сокращение поддержки устойчивым развитием сектора МСП, чей вклад в ВВП достиг 21,7%. Однако бизнес столкнулся с трудностями из-за высокой ключевой ставки и сокращения доступного финансирования.

Ранее стало известно, что деловая активность МСП охлаждается все больше – соответствующий индекс RSBI в мае приблизился к зоне стагнации. Предприниматели жалуются на спад продаж, ожидают дальнейшего сокращения выручки и отказываются от кредитов из-за по-прежнему высокой ключевой ставки. Из-за недостатка финансирования МСП сворачивают программы расширения бизнеса и планы найма новых сотрудников – при этом 10% опрошенных уже готовы сокращать сотрудников.