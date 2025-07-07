Аналитики прогнозируют консолидацию угольного рынка

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие год или полтора угольный рынок России может столкнуться с консолидацией из-за высокого финансового давления на отрасль. Мелкие компании, вероятно, будут поглощены более крупными структурами, считают эксперты НКР. Однако высокие кредитные ставки могут затруднить этот процесс, сообщает газета "Ведомости".

В России действует около 180 угольных компаний, и в 2024 году отрасль завершила с рекордным убытком в размере 113 млрд рублей. Это связано с потерей традиционных рынков сбыта, таких как ЕС, и падением цен на уголь. Средние и небольшие компании оказались в наиболее сложной ситуации, столкнувшись с резким сокращением экспортной выручки.

После отказа стран ЕС от российского угля поставки переориентировались на рынки Китая, Индии и Турции. Экспорт остается критически важным для поддержания рентабельности бизнеса. Высокие процентные ставки и ограниченный доступ к финансированию больше влияют на средний бизнес, в то время как господдержка ориентирована на крупные предприятия, отмечают аналитики.

На начало июля 73 предприятия обратились за помощью, из них 20 — на рассмотрении. Поддержка была одобрена для «Мечел-Майнинг», «Воркутауголь» и СУПК. Минэнерго опасалось, что без антикризисной программы убыток отрасли может увеличиться до 261 млрд рублей.

Консолидация возможна при относительно недорогих кредитах, считает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макров допускает, что речь идет скорее о улучшении рыночной доли без дополнительных приобретений. Замгендиректора Института проблем естественных монополий Александр Григорьев согласен, что сделки M&A маловероятны из-за высокой кредитной нагрузки.

Говоря о потенциальной консолидации, Жарский предполагает, что среди претендентов на приобретение небольших активов — «Мечел», СУЭК и «Кузбассразрезуголь». Также интересантом может выступить «Эльгауголь», у которой могут быть «свободные средства под покупки». «В 2022-2023 годах компании удавалось привлекать финансирование под экспортные контракты», — поясняет эксперт. Те же компании перечисляет источник РБК на угольном рынке и добавляет, что маленькие активы они смогут получить либо за «бесценок», либо на условиях погашения долгов. «Просто будет передел рынка, укрупнение и, возможно, монополизация», — говорит собеседник.