Аналитики прогнозируют консолидацию угольного рынка

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие год или полтора угольный рынок России может столкнуться с консолидацией из-за высокого финансового давления на отрасль. Мелкие компании, вероятно, будут поглощены более крупными структурами, считают эксперты НКР. Однако высокие кредитные ставки могут затруднить этот процесс, сообщает газета "Ведомости".
В России действует около 180 угольных компаний, и в 2024 году отрасль завершила с рекордным убытком в размере 113 млрд рублей. Это связано с потерей традиционных рынков сбыта, таких как ЕС, и падением цен на уголь. Средние и небольшие компании оказались в наиболее сложной ситуации, столкнувшись с резким сокращением экспортной выручки.
После отказа стран ЕС от российского угля поставки переориентировались на рынки Китая, Индии и Турции. Экспорт остается критически важным для поддержания рентабельности бизнеса. Высокие процентные ставки и ограниченный доступ к финансированию больше влияют на средний бизнес, в то время как господдержка ориентирована на крупные предприятия, отмечают аналитики.
На начало июля 73 предприятия обратились за помощью, из них 20 — на рассмотрении. Поддержка была одобрена для «Мечел-Майнинг», «Воркутауголь» и СУПК. Минэнерго опасалось, что без антикризисной программы убыток отрасли может увеличиться до 261 млрд рублей.
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Консолидация возможна при относительно недорогих кредитах, считает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макров допускает, что речь идет скорее о улучшении рыночной доли без дополнительных приобретений. Замгендиректора Института проблем естественных монополий Александр Григорьев согласен, что сделки M&A маловероятны из-за высокой кредитной нагрузки.
Говоря о потенциальной консолидации, Жарский предполагает, что среди претендентов на приобретение небольших активов — «Мечел», СУЭК и «Кузбассразрезуголь». Также интересантом может выступить «Эльгауголь», у которой могут быть «свободные средства под покупки». «В 2022-2023 годах компании удавалось привлекать финансирование под экспортные контракты», — поясняет эксперт. Те же компании перечисляет источник РБК на угольном рынке и добавляет, что маленькие активы они смогут получить либо за «бесценок», либо на условиях погашения долгов. «Просто будет передел рынка, укрупнение и, возможно, монополизация», — говорит собеседник.