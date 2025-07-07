Новый мурал появился на маршруте Еланцы-Ольхон

Администрация поселка Еланцы совместно с компанией ООО «ЛЦ-Иркутск» завершила проект по созданию арт-объекта, который стал ярким акцентом на популярном туристическом маршруте Еланцы-Ольхон. Ранее это место выглядело запущенным: стены здания были покрыты надписями, состояние сооружения оставляло желать лучшего.

Так выглядело сооружение раньше. Фото предоставлено компанией "ЛЦ-Иркутск"

Вдохновленные желанием преобразить пространство и создать уютную атмосферу для путешественников, администрация поселка и команда «ЛЦ-Иркутск» разработали макет мурала.



– Мурал отражает природу Байкала, символ Ольхона - скалу Шаманка и дух путешествий, – рассказали авторы проекта. – Мы уверены, что новый арт-объект привлечет внимание как местных жителей, так и туристов, способствуя развитию культурной жизни региона и росту интереса к достопримечательностям побережья Байкала.