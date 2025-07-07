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Новый мурал появился на маршруте Еланцы-Ольхон

Администрация поселка Еланцы совместно с компанией ООО «ЛЦ-Иркутск» завершила проект по созданию арт-объекта, который стал ярким акцентом на популярном туристическом маршруте Еланцы-Ольхон. Ранее это место выглядело запущенным: стены здания были покрыты надписями, состояние сооружения оставляло желать лучшего.

<p>Так выглядело сооружение раньше. Фото предоставлено компанией "ЛЦ-Иркутск"</p>

Так выглядело сооружение раньше. Фото предоставлено компанией "ЛЦ-Иркутск"

Вдохновленные желанием преобразить пространство и создать уютную атмосферу для путешественников, администрация поселка и команда «ЛЦ-Иркутск» разработали макет мурала. 

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– Мурал отражает природу Байкала, символ Ольхона - скалу Шаманка и дух путешествий, – рассказали авторы проекта. – Мы уверены, что новый арт-объект привлечет внимание как местных жителей, так и туристов, способствуя развитию культурной жизни региона и росту интереса к достопримечательностям побережья Байкала.

<p>Новый мурал на маршруте Еланцы-Ольхон. Фото предоставлено компанией "ЛЦ-Иркутск"</p>

Новый мурал на маршруте Еланцы-Ольхон. Фото предоставлено компанией "ЛЦ-Иркутск"

 


<p>Так выглядело сооружение раньше. Фото предоставлено компанией "ЛЦ-Иркутск"</p> <p>Новый мурал на маршруте Еланцы-Ольхон. Фото предоставлено компанией "ЛЦ-Иркутск"</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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