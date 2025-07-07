Рубль на распутье: что ждет российскую валюту в июле?

В начале июня рубль в очередной раз обновил многомесячный максимум. Юань впервые с февраля 2023 г. уходил немного ниже 10,8 руб., официальный курс доллара установил двухлетний минимум вблизи 78,2 руб. Однако затем российская валюта стала медленно сдавать позиции.

Банк России на заседании 25 июля будет обсуждать уровень ключевой ставки, и рыночный консенсус предполагает ее снижение на 1 процентный пункт до 19%. Тем не менее, денежно-кредитные условия остаются жесткими, что продолжает удерживать курс рубля от быстрого снижения.

«В июле ключевые факторы, еще недавно способствовавшие укреплению рубля, могут ослабить этот эффект или даже начать оказывать на его курс все более ощутимое давление. Спрос на иностранную валюту способен постепенно увеличиваться, в основном за счет восстановления импорта по мере усиления активности потребителей. Она сдерживается высокими процентными ставками, однако отложенный спрос населения на импортные товары и уменьшение их количества на складах после затоваривания конца 2024 г. – начала 2025 г. должно увеличить покупки инвалюты импортерами», – поясняют аналитики БКС Мир инвестиций.

Предложение валюты экспортерами может продолжать сокращаться из-за низких цен на нефть, которые несколько месяцев назад достигли четырехлетних минимумов.

«Таким образом, в июле рубль может продолжить умеренно дешеветь. В базовом сценарии официальный курс доллара способен подняться выше 80 руб. Если при этом у нас отношение юаня к доллару (пара USD/CNY) останется около наблюдаемого сейчас на мировом рынке значения 7,16, пара CNY/RUB при реализации базового сценария уйдет в район 11,2 руб», – резюмируют аналитики.