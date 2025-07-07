Сроки покупки квартир в новостройках сократились почти вдвое

Покупатели жилья в России стали принимать решения о приобретении квартир в два раза быстрее. Как пишет газета «Известия», если раньше на выбор уходило до двух месяцев, то теперь сделки часто заключаются уже через несколько дней после первого просмотра.

«Покупатель не покупает ожидание, он покупает конкретный результат, который можно увидеть и оценить на месте», – отметил коммерческий директор «Главстрой Регионы» Алексей Артошин.

Особой популярностью пользуются почти готовые корпуса, где клиенты могут лично проверить качество отделки. Аналитики связывают эту тенденцию с более осознанным подходом покупателей, которые заранее определяют ключевые критерии: цену, срок сдачи и планировки.

Ранее стало известно, что в июне 2025 года средняя стоимость квадратного метра жилья в Иркутске составила 139,1 тыс. рублей, что на 0,1% ниже майских показателей.