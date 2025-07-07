Ограничения на полеты: что происходит в российских аэропортах

Российская авиатранспортная система успешно справляется с внешними вмешательствами, обеспечивая стабильную работу в условиях временных ограничений на использование воздушного пространства. Артем Кореняко из Росавиации заявил, что у авиапредприятий достаточно ресурсов для функционирования в сложившихся обстоятельствах, передаёт газета "Ведомости".

Минтранс и Росавиация продолжают контролировать воздушный транспорт, вводя меры для обеспечения безопасности полетов. Ограничения временно коснулись аэропортов в Пскове, Иванове, Калуге, Санкт-Петербурге и Тамбове.

Аэропорт «Шереметьево» в Москве отменил 171 рейс, задержал 56 рейсов более чем на два часа. Для минимизации задержек аэропорт и «Аэрофлот» увеличили численность сотрудников. В терминале B наблюдаются скопления пассажиров, особенно вечером, когда рейсы отправляются на Дальний Восток. Открыты все стойки регистрации, а родители с детьми и люди с ограниченными возможностями обслуживаются без очереди.

«Пулково» в Санкт-Петербурге также работает с ограничениями, отменив 90 рейсов и задержав 37. Для стабилизации расписания создан единый оперативный штаб. Временный доступ в «чистую зону» ограничен, чтобы избежать скопления пассажиров.

Аэропорт Нижнего Новгорода «Стригино» столкнулся с самыми продолжительными ограничениями, отменив 26 рейсов и задержав 13. Между Нижним Новгородом и Москвой доступны почти 9000 мест на поездах, и их число будет увеличено при необходимости.

Кореняко подчеркнул важность соблюдения федеральных авиационных правил, касающихся предоставления напитков и питания, а также размещения пассажиров в гостиницах. Спорные моменты должны решаться в пользу потребителей.

Роспотребнадзор запустил горячую линию в связи с задержкой, отменой и переносами авиарейсов. Специалисты готовы ответить, можно ли поменять билет, как вернуть деньги и положена ли моральная компенсация от авиакомпании. По этим и другим вопросам служба предлагает обратиться по бесплатному номеру 8 800 555 49 43.