Снижение добычи на 24%: «Мечел» в поисках выхода из кризиса

В 2025 году «Мечел» сократил добычу угля на 24% в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой и низкими ценами на твердое топливо. За первые пять месяцев года добыча составила 3,3 млн тонн, что на 490 тыс. тонн меньше для «Якутугля» и на 570 тыс. тонн для «Южного Кузбасса», как следует из обзора Argus.

Генеральный директор «Мечела» Олег Коржов в конце июня отметил, что компания столкнулась с финансовыми трудностями из-за снижения цен на уголь. Котировки достигли минимума, находясь на 31% ниже уровня прошлого года. Спрос на уголь в Китае также остается слабым из-за снижения объемов выплавки чугуна и стали, передаёт РБК.

Рынок испытывает давление из-за импортных пошлин, распространяющихся на российский уголь, и перспектив их отмены нет. Коржов подчеркнул, что около 20% мировых угольных компаний убыточны в текущих условиях.

В ответ на сложившуюся ситуацию «Мечел» оптимизирует производство и инвестиции. Компания прогнозирует снижение отгрузки на 25% в пессимистичном сценарии. На «Якутугле» планировалось минимальное сокращение добычи, но пожар на складе фабрики «Нерюнгринская» привел к большему сокращению. Восстановление работы предприятия ожидается в октябре.