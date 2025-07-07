Удаленщики оказались под двойным налогообложением

Удаленные сотрудники, работающие с казахстанскими компаниями, столкнулись с проблемой двойного налогообложения. Российская налоговая служба начала рассылать уведомления о необходимости уплаты НДФЛ по полной ставке за 2022–2023 годы, утверждая, что работа велась дистанционно с территории России. В то же время их доходы уже облагались индивидуальным подоходным налогом (ИПН) в Казахстане, сообщает газета "Ведомости".

Юристы связывают это с устаревшими международными нормами и незнанием национальных законов.

Конвенция об устранении двойного налогообложения между Россией и Казахстаном действует с 1996 года. Она предполагает, что налоги с доходов от работы по найму взимаются в стране, где сотрудник находился при выполнении работы, а также учитывает должность работника. ИПН остается в Казахстане, если работник жил там, даже если он остается налоговым резидентом России. Однако, если работник находился в РФ, он должен платить НДФЛ. Исключение составляют доходы директоров, которые облагаются налогом в стране нахождения работодателя.