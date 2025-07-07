Экскурсоводов и гидов обложат новыми штрафами

Совет Федерации одобрил законопроект, ужесточающий ответственность за нарушения в сфере туризма. Новые штрафы коснутся экскурсоводов, работающих без аттестации, а также организаторов опасных маршрутов без сопровождения профессиональных инструкторов. Об этом пишет газета «Известия».

Размеры штрафов варьируются от 7 до 200 тыс. рублей в зависимости от типа нарушения. Наибольшие санкции предусмотрены за повторные нарушения и организацию маршрутов без уведомления контролирующих органов.

Размеры штрафов

За работу без аттестации:

Для граждан: 20-40 тыс. руб.

Для должностных лиц: 70-100 тыс. руб.

Для юрлиц: 100-150 тыс. руб.

За повторные нарушения:

Физлица: 50-70 тыс. руб.

Должностные лица: 100-150 тыс. руб.

Юрлица: 150-200 тыс. руб.

За сопровождение туристов без уведомления органов:

Первичное нарушение: 7-10 тыс. руб.

Повторное: 30-50 тыс. руб.

Кого коснутся штрафы?

Наказания будут применяться к:

Гидам и экскурсоводам без аттестации

Туроператорам, организующим опасные маршруты без сопровождения

Инструкторам, не уведомляющим МЧС о выходе групп

«Безопасность туристов зависит от квалификации инструктора-проводника. Поэтому важно быть в сопровождении аттестованного специалиста на опасных маршрутах», – подчеркнули в Минэкономразвития.

Напомним, что в начале февраля в Иркутской областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского завершилась первая в 2025 году аттестация гидов-экскурсоводов. Из 16 участников испытания 13 гидов подтвердили свою квалификацию. Таким образом, общее количество аттестованных гидов в регионе теперь составляет 254 специалиста.