Экскурсоводов и гидов обложат новыми штрафами

Совет Федерации одобрил законопроект, ужесточающий ответственность за нарушения в сфере туризма. Новые штрафы коснутся экскурсоводов, работающих без аттестации, а также организаторов опасных маршрутов без сопровождения профессиональных инструкторов. Об этом пишет газета «Известия».
Размеры штрафов варьируются от 7 до 200 тыс. рублей в зависимости от типа нарушения. Наибольшие санкции предусмотрены за повторные нарушения и организацию маршрутов без уведомления контролирующих органов.
Размеры штрафов
За работу без аттестации:
- Для граждан: 20-40 тыс. руб.
- Для должностных лиц: 70-100 тыс. руб.
- Для юрлиц: 100-150 тыс. руб.
За повторные нарушения:
- Физлица: 50-70 тыс. руб.
- Должностные лица: 100-150 тыс. руб.
- Юрлица: 150-200 тыс. руб.
За сопровождение туристов без уведомления органов:
- Первичное нарушение: 7-10 тыс. руб.
- Повторное: 30-50 тыс. руб.
- Кого коснутся штрафы?
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Наказания будут применяться к:
- Гидам и экскурсоводам без аттестации
- Туроператорам, организующим опасные маршруты без сопровождения
- Инструкторам, не уведомляющим МЧС о выходе групп
«Безопасность туристов зависит от квалификации инструктора-проводника. Поэтому важно быть в сопровождении аттестованного специалиста на опасных маршрутах», – подчеркнули в Минэкономразвития.
Напомним, что в начале февраля в Иркутской областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского завершилась первая в 2025 году аттестация гидов-экскурсоводов. Из 16 участников испытания 13 гидов подтвердили свою квалификацию. Таким образом, общее количество аттестованных гидов в регионе теперь составляет 254 специалиста.