Новости

Туризм 2025, последние новости
Новый мурал появился на маршруте Еланцы-Ольхон
Зарубежные поездки могут обложить сбором
Экскурсоводов и гидов обложат новыми штрафами
Все материалы сюжета

Экскурсоводов и гидов обложат новыми штрафами

Совет Федерации одобрил законопроект, ужесточающий ответственность за нарушения в сфере туризма. Новые штрафы коснутся экскурсоводов, работающих без аттестации, а также организаторов опасных маршрутов без сопровождения профессиональных инструкторов. Об этом пишет газета «Известия».

Размеры штрафов варьируются от 7 до 200 тыс. рублей в зависимости от типа нарушения. Наибольшие санкции предусмотрены за повторные нарушения и организацию маршрутов без уведомления контролирующих органов.

Размеры штрафов

За работу без аттестации:

  • Для граждан: 20-40 тыс. руб.
  • Для должностных лиц: 70-100 тыс. руб.
  • Для юрлиц: 100-150 тыс. руб.

За повторные нарушения:

  • Физлица: 50-70 тыс. руб.
  • Должностные лица: 100-150 тыс. руб.
  • Юрлица: 150-200 тыс. руб.

За сопровождение туристов без уведомления органов:

  • Первичное нарушение: 7-10 тыс. руб.
  • Повторное: 30-50 тыс. руб.
  • Кого коснутся штрафы?

Читайте также:

Новый мурал появился на маршруте Еланцы-Ольхон
7 июля 2025
Зарубежные поездки могут обложить сбором
7 июля 2025

Наказания будут применяться к:

  • Гидам и экскурсоводам без аттестации
  • Туроператорам, организующим опасные маршруты без сопровождения
  • Инструкторам, не уведомляющим МЧС о выходе групп

«Безопасность туристов зависит от квалификации инструктора-проводника. Поэтому важно быть в сопровождении аттестованного специалиста на опасных маршрутах», – подчеркнули в Минэкономразвития.

Напомним, что в начале февраля в Иркутской областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского завершилась первая в 2025 году аттестация гидов-экскурсоводов. Из 16 участников испытания 13 гидов подтвердили свою квалификацию. Таким образом, общее количество аттестованных гидов в регионе теперь составляет 254 специалиста.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Туризм 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (1758)


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Большие военные расходы являются причиной инфляции в России
Греф призвал решительнее снижать ключевую ставку
Набиуллина предупредила о грядущих «неспокойных временах»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес