Жители Иркутской области ценят признание на работе больше денег

Исследование hh.ru показало, что для большинства жителей Иркутской области главным стимулом к работе является не зарплата, а признание их заслуг. Две трети опрошенных (67%) заявили, что эффективнее работают, когда чувствуют себя ценными сотрудниками.

«Молодые специалисты до 25 лет особенно нуждаются в признании – 76% зумеров назвали это ключевым мотиватором», – отмечают аналитики hh.ru.

Интерес к работе и хорошая атмосфера в коллективе заняли второе и третье место среди факторов мотивации. При этом сотрудники старше 55 лет больше других ценят возможность профессионального роста и смысл своей работы.

Ранее стало известно, что в условиях борьбы за кадры российские компании стали чаще использовать формат удаленной работы для поощрения лучших сотрудников. По данным опросов, сейчас доля имеющих возможность работать в таком режиме в среднем не превышает 10% от общего числа работников – при этом он доступен в 43% компаний. Чаще всего из дома могут работать IT-специалисты, сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, HR-менеджеры и инженерно-технические работники.